Roma-Samp 3-0 | a segno Wijnaldum | Dybala ed El Shaarawy

(Di domenica 2 aprile 2023)(ITALPRESS) – Latorna alla vittoria e lo fa battendo per 3-0 ladoria, rimasta in 10 uomini al 52? per il doppio giallo ai danni di Murillo. All'Olimpico le reti di(su rigore) ed Elpermettono ai giallorossi di agganciare l'Inter a quota 50 punti. Mourinho (al ritorno in panchina dopo i due turni di squalifica) deve fare a meno degli squalificati Cristante, Kumbulla, Ibanez e Mancini. L'allenatore portoghese opta per il ritorno alla difesa a 4 con Llorente dal 1? e Zalewski a destra. Anche Stankovic non può dirsi fortunato. Senza Audero, e con Turk reduce da un attacco influenzale, tocca al terzo portiere Ravaglia, chiamato in causa dopo 1? per un tiro centrale di El. L'avvio è movimentato, con due check var per un ...

Allo stadio Olimpico finisce 3 - 0 la sfida trae Sampdoria. Lo sblocca Wijnaldum, il migliore in campo: nellabene Smalling, non Abraham. Il migliore dellaè Ravaglia. unico sufficiente tra i titolari insieme ad Augello e Rincon. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le ......dopo lasfrutta la superiorità numerica: Matic dalla sinistra crossa in area di prima intenzione, Wijnaldum si inserisce e schiaccia di testa per l'1 - 0. Nonostante l'uomo in meno, lafa ...Lariparte dopo la sosta e il ko nel derby. I giallorossi battono la Sampdoria 3 - 0 grazie alle reti nella ripresa di Wijnaldum (12' con un colpo di testa), Dybala su rigore (43') e di El Shaarawy (...

La Roma non sbaglia e batte la Sampdoria 3-0. Giallorossi che si rilanciano in zona Champiions League e aggancia l’Inter a quota 50 punti. Le due sconfitte contro Sassuolo e lazio hanno laaciato un ..."Mi è dispiaciuto che siamo rimasti in dieci, perché abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo contrastato la Roma. Ma sarebbe ...