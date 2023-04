Roma | Mourinho | “Dicono che resto? Interpretazione loro I contratti non sono la cosa più importante”

(Di domenica 2 aprile 2023) La vittoria contro la Sampdoria potrebbe non far dormire sonni tranquilli a molti tifosi della. Nel post partita, infatti, Joseha alimentato i dubbi sulla sua permanenza nella Capitale, sottolineando che le interpretazioni sulla sua permanenza lasciano il tempo che trovano. Queste le parole diin conferenza stampa. Sul futuro: “Quello che si scrive di me? Io del mio futuro, del mio stato d’anima, non ne parlo con amici, non ne parlo con i compagni e con i giornalisti. Se qualche mese fa il nostro ceo Berardi ha detto che era sicuro che io sarei rimasto, è un’sua. Se qualcuno scrive chesua. Dal punto di vista contrattuale ho ancora un anno, ma qualche volta inonla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaSamp ?? ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : “Questo senso di vinciamo e siamo felici, perdiamo e siamo tristi ma siamo insieme, è un po’ come nelle famiglie.… - Gazzetta_it : La curva della Roma dà dello 'zingaro' a Stankovic, Mourinho lo difende #RomaSamp - pasqualinipatri : Roma-Sampdoria, insulti a Stankovic dalla curva: Mourinho chiede di fermarsi - 0290Eagle : @gabrijuve3 @GoalItalia No, perché Mourinho lì non è intervenuto. La notizia è stata data per esaltare l' intervent… -

Dopo il trionfo per 3 - 0 della suasulla Sampdoria,ha analizzato così il match: "Soddisfatto Undici contro undici e zero a zero era una frustrazione. Abbiamo creato gioco e avuto opportunità chiarissime. Ovviamente con ...In dieci si è poi dovuta arrendere alla forza d'urto della, e ora per i blucerchiati la situazione in fondo alla classifica si fa davvero difficile.conquista tre punti importanti che ...batte il suo amico Stankovic e si riscatta dopo il derby perso. Il tecnico torna a parlare ... Era una partita fondamentale per la corsa Champions della, che con questa vittoria ...

Roma-Sampdoria, Mourinho difende Stankovic dopo i cori: "zingaro" La Gazzetta dello Sport

"Quello che si scrive di me Io del mio futuro, del mio stato d'anima, non ne parlo con amici, non ne parlo con i compagni e con i giornalisti.La Roma ha vinto 3-0 contro la Sampdoria. Dopo la partita José Mourinho ha parlato così a DAZN e in conferenza, come ripreso da Vocegiallorossa : “Il primo tempo in 11 contro 11 era una frustrazione.