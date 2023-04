Roma, dalla curva Sud un messaggio alla Lazio: ecco cosa è successo (Di domenica 2 aprile 2023) Roma - Anche la Roma tira in ballo Shakespeare , e lo fa come sfottò nei confronti della Lazio . La curva Nord infatti nell'ultimo derby vinto dai biancocelesti 1 - 0 con il gol di Zaccagni aveva ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 aprile 2023)- Anche latira in ballo Shakespeare , e lo fa come sfottò nei confronti della. LaNord infatti nell'ultimo derby vinto dai biancocelesti 1 - 0 con il gol di Zaccagni aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - repubblica : Al Colosseo la prima marcia per i diritti dell'adolescenza trans: 'Giù le mani dalla carriera alias' - ultimora_pol : Il presidente del Consiglio #Meloni sale a bordo di un F-35 dell'Aeronautica Militare a Roma, in occasione dei 100… - GargamellaOut : RT @GoalItalia: 'Sei uno zingaro' dalla Curva Sud della Roma per Stankovic: Mourinho interviene per fermare i cori ?? #RomaSamp https://t.… - MaStep92__ : RT @GoalItalia: 'Sei uno zingaro' dalla Curva Sud della Roma per Stankovic: Mourinho interviene per fermare i cori ?? #RomaSamp https://t.… -