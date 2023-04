Roma batte 3-0 la Samp e aggancia l'Inter al terzo posto (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - La Roma torna alla vittoria e lo fa battendo per 3-0 la Sampdoria, rimasta in 10 uomini al 52' per il doppio giallo ai danni di Murillo. All'Olimpico le reti di Wijnaldum, Dybala (su rigore) ed El Shaarawy permettono ai giallorossi di agganciare l'Inter a quota 50 punti. Mourinho (al ritorno in panchina dopo i due turni di squalifica) deve fare a meno degli squalificati Cristante, Kumbulla, Ibanez e Mancini. L'allenatore portoghese opta per il ritorno alla difesa a 4 con Llorente dal 1' e Zalewski a destra. Anche Stankovic non può dirsi fortunato. Senza Audero, e con Turk reduce da un attacco influenzale, tocca al terzo portiere Ravaglia, chiamato in causa dopo 1' per un tiro centrale di El Shaarawy. L'avvio è movimentato, con due check var per un presunto tocco col braccio in ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Latorna alla vittoria e lo fando per 3-0 ladoria, rimasta in 10 uomini al 52' per il doppio giallo ai danni di Murillo. All'Olimpico le reti di Wijnaldum, Dybala (su rigore) ed El Shaarawy permettono ai giallorossi dire l'a quota 50 punti. Mourinho (al ritorno in panchina dopo i due turni di squalifica) deve fare a meno degli squalificati Cristante, Kumbulla, Ibanez e Mancini. L'allenatore portoghese opta per il ritorno alla difesa a 4 con Llorente dal 1' e Zalewski a destra. Anche Stankovic non può dirsi fortunato. Senza Audero, e con Turk reduce da un attacco influenzale, tocca alportiere Ravaglia, chiamato in causa dopo 1' per un tiro centrale di El Shaarawy. L'avvio è movimentato, con due check var per un presunto tocco col braccio in ...

