Roma, arrivano i cestini intelligenti: ti avvisano prima che siano completamente pieni (Di domenica 2 aprile 2023) È ormai tristemente risaputo che la Capitale sia sinonimo di immondizia che trasborda ovunque con relativi piccioni, topi e cinghiali al suo seguito. Eppure, con piacevole sorpresa, l'Ama sta cercando di dare un volto più "pulito" a Roma grazie all'introduzione dei cestini "intelligenti." I cestini intelligenti: ecco in cosa fanno la differenza Questi cestini definiti "intelligenti" sono, per il momento, due prototipi: uno installato nei pressi di Fontana di Trevi, l'altro alla fermata della metro Colosseo. Più precisamente in Largo Gaetana Agnesi. Sono stati acquisiti in comodato d'uso gratuito da Ama, e in prova per i prossimi mesi. Se la sperimentazione avrà successo si espanderà la cosa al resto della città. L'obiettivo di Ama è quello di dotare la capitale di ...

