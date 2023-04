Roma, allarme tifosi Feyenoord: nel 2015 “costarono” 5,2 mln (Di domenica 2 aprile 2023) I tifosi del Feywnoord sono pronti a venire a Roma nonostante proprio ieri sia arrivato il divieto ufficiale alla vendita dei biglietti per l’attesissima partita di Europa League del 20 aprile. Memori di quel febbraio 2015, quando i tifosi olandesi presero possesso del centro di Roma arrivando a sfregiare la Barcaccia di Piazza di Spagna, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 2 aprile 2023) Idel Feywnoord sono pronti a venire anonostante proprio ieri sia arrivato il divieto ufficiale alla vendita dei biglietti per l’attesissima partita di Europa League del 20 aprile. Memori di quel febbraio, quando iolandesi presero possesso del centro diarrivando a sfregiare la Barcaccia di Piazza di Spagna, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Roma, allarme tifosi Feyenoord: nel 2015 “costarono” 5,2 mln: I tifosi del Feywnoord sono pron… - andreadiffy : Tutte le festività la stessa notizia e storia. Pasqua, allarme sul caro trasporti. Volo Roma-Catania 369 euro, tr… - alexgaragn : RT @DokH6197: Nel rapporto 'The First Global Revolution' pubblicato nel 1991 dal Club di Roma si ammetteva candidamente che l'allarme per i… - Aiyo07 : RT @DokH6197: Nel rapporto 'The First Global Revolution' pubblicato nel 1991 dal Club di Roma si ammetteva candidamente che l'allarme per i… - CrisisEureos : RT @DokH6197: Nel rapporto 'The First Global Revolution' pubblicato nel 1991 dal Club di Roma si ammetteva candidamente che l'allarme per i… -