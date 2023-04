Roma alla scoperta dei suoi “invisibili” | 200 volontari per censire i clochard

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 2 aprile 2023)– Con la ‘Notte della solidarietà’ è iniziato il censimento della popolazione senza dimora del territorio comunale di, voluto dall’assessorato alle Politiche Sociali eSalute diCapitale, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica. Obiettivo del progetto è riuscire a rispondere in modo puntuale e più efficiente ai bisogni delle persone più fragili ed emarginate con un censimento che, con l’ausilio di un questionario, riesca a condurre un’indagine qualitativa raccogliendo informazioni socio sanitarie ma anche personali, sulle persone che vivono per strada. Seguendo le indicazioni ETHOS dell’Unione Europea, che identifica i parametri della “grave esclusione abitativa”, si è deciso di effettuare una rilevazione nel corso di una notte, con l’obiettivo di individuare il maggior numero ...