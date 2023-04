Roma | Abraham in uscita Potrebbe restare in Italia | una big su di lui

(Di domenica 2 aprile 2023) Tammylasciare lama non la Serie A. Secondo Il Messaggero, l'attaccante inglese ha richieste in Premier League, mentre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siamo_la_Roma : ?? La #Roma ospita la #Sampdoria ?????????????? #Abraham torna a condurre l'attacco ?? Le probabili formazioni del match… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #Abraham vuole una maglia, ma il futuro parla inglese #ASRoma #ASR #RomaSampdoria #SerieA - siamo_la_Roma : ??Destino incerto per #Abraham ??????????????Il futuro parla #inglese? ??Le ultime #IlMessaggero #ASRoma - TuttoASRoma24 : Roma, Abraham fra riscatto e mercato: nella corsa all’inglese spunta il Milan ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - romanewseu : Roma, #Abraham vuole una maglia ma il futuro parla inglese ?? -

MILANMILAN- In questa annata il giocatore inglese, 25 anni, ha segnato 7 gol e realizzato 1 assist in 38 presenze totali.Ecco le probabili formazioni:(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini;. All. Mourinho. SAMPDORIA (3 - 4 - 2 - ......Dybala (Getty Images)che vuole vincere davanti al proprio pubblico e che per farlo si dovrebbe affidare a Dybala con El Sharaawy e Wijnaldum alle spalle dell'unica vera punta. ...

Abraham o Belotti, il dilemma di Mourinho: ma lasciare in panchina Tammy... La Gazzetta dello Sport

Il futuro per la prossima stagione di Tammy Abraham è sempre più incerto. Alle sirene inglesi, si aggiunge anche una squadra di Serie A che sarebbe interessata a lui. Calciomercato Roma, il Milan su T ...Di seguito le ultime dai campi su Roma-Sampdoria, raccolte dagli inviati di TMW: Roma-Sampdoria - Domenica 2 aprile, ore 18.00 Arbitra Massimiliano.