ROH | Dante Martin torna a casa | dimesso dall’ospedale dopo l’allucinante infortunio di Supercard of Honor

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 2 aprile 2023)è statoil gravissimodiof, patito durante il Reach for the Sky Ladder Match, il 22enne ha aggiornato i propri fan tramite Twitter, affermando di essereto ae ringraziando Tony Khan, il suo capo in AEW e ROH, per la vicinanza dimostrata. Il membro dei Top Flight ha ringraziato inoltre il dottor Sampson e tutto lo staff medico AEW, condividendo la foto dello stesso boss insieme a lui ed a suo fratello Darius. Non si conoscono purtroppo le reali condizioni di, che potrebbe stare fuori a lungo. Non appena si avranno delle comunicazioni ufficiali vi informeremo. Blessed to work for a guy like @TonyKhan Great ...