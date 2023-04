Roger Federer a Roma | tre giorni di vacanze per il compleanno della moglie Mirka

(Di domenica 2 aprile 2023) Un regalo speciale per, quello realizzato daalla. L’ormai ex fenomeno del tennis ha festeggiato insieme alla consorte i 45 anni di quest’ultima con un viaggio regalato aaperto anche ai quattro figli e a una coppia di amici. Si è cominciato da Trastevere, alla Taverna Trilussa, solito appuntamento capitolino per l’elvetico, poi ha potuto visitare i Musei Vaticani potendo sostare al loro interno senza altri visitatori. E ancora, lo svizzero ha scattato una foto con il panorama disullo sfondo dalla terrazza del Nicchione. Diverse ricostruzioni parlano di come questo regalo abbia commossoe soddisfatto. Nessun incontro, invece, con Papa Francesco. SportFace.

Cervinara . Il Re è sbarcato a Roma. Ha appeso la racchetta al classico chiodo a settembre 2022 ma è ancora uno degli sportivi più amati e influenti della storia.è giunto nella capitale. Vacanza Lavoro Nuovi progetti Forse lo scopriremo nei prossimi giorni. La certezza è una sola: ha chiamato un vecchio amico che non vedeva da tempo. Quel ...Il campione ha pensato a un regalo speciale per la moglie. Che si è commossa aprendo il cancello della Cappella Sistina Un altro capolavoro alla Cappella Sistina. Si tratta di, che ha fatto il turista in Vaticano. La leggenda svizzera ha pensato a un regalo di compleanno super per la moglie Mirka: visita privata alla Cappella Sistina con i quattro figli e una ...... la ditta dei più forti, in avanti ricorda, in difesa è figlio di Rafa, mai ritmi che impone ... Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono già tutt'uno, come il 'Fedal' die Nadal, un binomio di ...

Federer, regalo speciale a Mirka: visita privata ai Musei Vaticani. E lei si commuove La Gazzetta dello Sport

Roger Federer in vacanza a Roma per il compleanno della moglie Mirka. Il super regalo, una visita privata ai Musei Vaticani ...