Rocco Schiavone 5, Prima Puntata: Rocco Vive Un Periodo Difficile! (Di domenica 2 aprile 2023) Rocco Schiavone 5, Prima Puntata: Rocco si riprende dal colpo di pistola che ha ricevuto, ma non è più lo stesso e Vive un Periodo di grande difficoltà anche nella relazione con Sandra… Rocco Schiavone sta per tornare su Rai 2 con la sua quinta stagione. L’amata fiction promette di appassionare nuovamente milioni di telespettatori. Al centro dell’attenzione ci sarà come sempre il vicequestore di Aosta, le sue indagini e le sue grandi scoperte. Questa volta però al centro ci sarà anche la malinconia di Rocco ed il difficile Periodo che starà Vivendo. Rocco Schiavone 5, ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 2 aprile 2023)5,si riprende dal colpo di pistola che ha ricevuto, ma non è più lo stesso eundi grande difficoltà anche nella relazione con Sandra…sta per tornare su Rai 2 con la sua quinta stagione. L’amata fiction promette di appassionare nuovamente milioni di telespettatori. Al centro dell’attenzione ci sarà come sempre il vicequestore di Aosta, le sue indagini e le sue grandi scoperte. Questa volta però al centro ci sarà anche la malinconia died il difficileche staràndo.5, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Zero promozione per Rocco Schiavone. Il personaggio di Giallini si fa le canne, la cosa 'non piace alla destra'. De… - SerieTvserie : Rocco Schiavone 5 su Rai 2: cast, anticipazioni puntate, location e come vedere la quinta stagione - tvblogit : Rocco Schiavone 5 su Rai 2: cast, anticipazioni puntate, location e come vedere la quinta stagione - Belle15285559 : @StePedrotti Ahahah???? vero ci ho pensato dopo. Omaggio al grande Rocco Schiavone ; ?? - killercereali : RT @Cinzia20061998: Marco Giallini sei tutti noi! -