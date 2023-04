Ritmica, l’Italia fa 5 medaglie in Coppa del Mondo: ora obiettivo Europei (Di domenica 2 aprile 2023) Sofia – Dopo l’amaro sesto posto nel concorso generale di ieri alla World Cup di Ginnastica Ritmica a Sofia, le Farfalle azzurre si sono riscattate nell’unica finale in cui sono entrate, quella con i 5 cerchi, attrezzo con il quale hanno raggiunto il miglior punteggio anche in qualifica. La Squadra nazionale azzurra, infatti, ha fatto risuonare l’Inno di Mameli nell’Arena Armeec mettendosi al collo la medaglia d’oro in questa routine, montata sulle note di “They don’t care about us” di Michael Jackson. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Dana Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori sono salite sul primo gradino del podio con 34.850 punti davanti a Israele (34.700 pt.) e Francia (33.400). Ai piedi del podio bulgaro il Giappone a quota 33 punti netti. Solo in settima posizione la squadra di casa con 30.600 punti. “Siamo molto contente per la medaglia di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 2 aprile 2023) Sofia – Dopo l’amaro sesto posto nel concorso generale di ieri alla World Cup di Ginnasticaa Sofia, le Farfalle azzurre si sono riscattate nell’unica finale in cui sono entrate, quella con i 5 cerchi, attrezzo con il quale hanno raggiunto il miglior punteggio anche in qualifica. La Squadra nazionale azzurra, infatti, ha fatto risuonare l’Inno di Mameli nell’Arena Armeec mettendosi al collo la medaglia d’oro in questa routine, montata sulle note di “They don’t care about us” di Michael Jackson. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Dana Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori sono salite sul primo gradino del podio con 34.850 punti davanti a Israele (34.700 pt.) e Francia (33.400). Ai piedi del podio bulgaro il Giappone a quota 33 punti netti. Solo in settima posizione la squadra di casa con 30.600 punti. “Siamo molto contente per la medaglia di ...

