RISULTATI: WWE WrestleMania 39 – Night 1 (Di domenica 2 aprile 2023) La prima serata di WrestleMania 39 includerà due importanti incontri per la conquista dei titoli di campione degli Stati Uniti, in cui John Cena affronterà Austin Theory, e del titolo femminile di SmackDown, dove Charlotte Flair difenderà la cintura contro Rhea Ripley, dopo che l'australiana ha conquistato il diritto a sfidarla vincendo la Royal Rumble. Anche quest'anno, l'attesissimo evento di wrestling WrestleMania 39 si svolgerà su due notti, sabato 1 e domenica 2 aprile, presso il SoFi Stadium di Los Angeles. La card degli incontri sarà piena di emozionanti sfide, che si susseguiranno durante la Night 1 e la Night 2. Durante la prima serata, si potranno ammirare match di altissimo livello, come quello per il Titolo degli Stati Uniti tra Austin Theory e John Cena, che aprirà lo show, l'Undisputed Tag Team ...

