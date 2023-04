Risultati classifica Serie A: la Roma supera la Samp, a breve in campo Napoli-Milan (Di domenica 2 aprile 2023) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della ventottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventottesima giornata di Serie A che si svolgerà tra l’1 e il 3 aprile 2023: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. SABATO 1 APRILE 2023 CREMONESE-ATALANTA 1-3 (44? De Roon, 55? Ciofani, 72? Boga, 89? Lookman) INTER-FIORENTINA 0-1 (53? Bonaventura) JUVENTUS-HELLAS VERONA 1-0 (55? Kean) DOMENICA 2 APRILE BOLOGNA-UDINESE 3-0 (3? Posch, 12? Moro, 49? Barrow) MONZA-LAZIO 0-2 (13? Pedro, 56? Milikovic-Savic) SPEZIA-SALERNITANA 1-1 (44? Caldara aut., 70? Shomurodov) Roma-SampDORIA 3-0 (57? Wijnaldum, 88? Dybala rig., 90’+4? El ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023)A: tutti gli aggiornamenti della ventottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventottesima giornata diA che si svolgerà tra l’1 e il 3 aprile 2023: i, lae i marcatori delle partite. SABATO 1 APRILE 2023 CREMONESE-ATALANTA 1-3 (44? De Roon, 55? Ciofani, 72? Boga, 89? Lookman) INTER-FIORENTINA 0-1 (53? Bonaventura) JUVENTUS-HELLAS VERONA 1-0 (55? Kean) DOMENICA 2 APRILE BOLOGNA-UDINESE 3-0 (3? Posch, 12? Moro, 49? Barrow) MONZA-LAZIO 0-2 (13? Pedro, 56? Milikovic-Savic) SPEZIA-SALERNITANA 1-1 (44? Caldara aut., 70? Shomurodov)DORIA 3-0 (57? Wijnaldum, 88? Dybala rig., 90’+4? El ...

