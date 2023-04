Rischiamo di essere travolti Emergenza migranti | Occhiuto lancia l' allarme

Leggi su iltempo

(Di domenica 2 aprile 2023) L'continua a far tremare i polsi ai governatori delle Regioni italiane. Il primo are l'è Roberto, governatore della Calabria, che non nasconde la sua preoccupazione per l'ondata migratoria che si sta riversando in queste settimane sulle coste della nostra Penisola. «Non voglio nascondere dipreoccupato. Perché la Calabria nei prossimi mesi rischia ditravolta. E già nelle ultime settimane la pressione è stata alta». Così Roberto, presidente della Regione Calabria, intervistato dal Corriere della Sera sul tema dei. In Calabria la tragedia di Cutro ha segnato uno spartiacque per l'entità delle vittime. D'altra parte, con il modificarsi delle rotte ...