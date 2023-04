Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nanaonweb : RT @OA_Sport: Ginnastica ritmica, le Farfalle vincono in Coppa del Mondo! Riscatto ai 5 cerchi, triplo podio di Sofia Raffaeli - https://t.… - OA_Sport : Ginnastica ritmica, le Farfalle vincono in Coppa del Mondo! Riscatto ai 5 cerchi, triplo podio di Sofia Raffaeli - -

Dopo l'amaro sesto posto nel concorso generale di ieri alla World Cup di ginnastica ritmica di Sofia, leazzurre della ritmica si riscattano nell'unica finale in cui sono entrate, quella con i 5 cerchi, conquistando la medaglia d'oro per l'esercizio montato sulle note di 'They don't care about

Riscatto Farfalle, azzurre d’oro nel cerchio. Per Raffaeli tre podi La Gazzetta dello Sport

Nella seconda tappa di World Cuop a Sofia Maurelli e compagne si riscattano dopo la delusione nel concorso generale. Luci e ombre anche per la campionessa del mondo ...Le Farfalle si sono prontamente riscattate nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica ritmica. Dopo l’amaro sesto posto ottenuto ieri nel concorso generale, dovuto a una serie di err ...