Riconoscere il cambiamento climatico ma boicottare le misure per ridurlo è schizofrenia (Di domenica 2 aprile 2023) “Appartengo a quella schiera di persone che riconosce il cambiamento climatico”. Così il governatore Luca Zaia ha detto giorni fa in una intervista a La Stampa, fiero di non appartenere al rozzo manipolo dei negazionisti. Zaia non si è accorto però che in quel nutrito gruppo, di cui fanno parte praticamente quasi tutti gli esponenti del governo di centrodestra, lui c’è, eccome. Infatti, ha detto sempre nell’intervista, il cambiamento climatico “è un fatto naturale”, d’altronde “pensare che il clima resti inalterato a vita proprio no” e infatti “in Veneto abbiamo fossili di palme e coccodrilli nelle colline veronesi, a Pesciara di Bolca, il che dimostra come il clima sia cambiato altre volte nel corso dei secoli”. Niente origine umana della crisi climatica, insomma, non a caso “durante il lockdown l’inquinamento in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) “Appartengo a quella schiera di persone che riconosce il”. Così il governatore Luca Zaia ha detto giorni fa in una intervista a La Stampa, fiero di non appartenere al rozzo manipolo dei negazionisti. Zaia non si è accorto però che in quel nutrito gruppo, di cui fanno parte praticamente quasi tutti gli esponenti del governo di centrodestra, lui c’è, eccome. Infatti, ha detto sempre nell’intervista, il“è un fatto naturale”, d’altronde “pensare che il clima resti inalterato a vita proprio no” e infatti “in Veneto abbiamo fossili di palme e coccodrilli nelle colline veronesi, a Pesciara di Bolca, il che dimostra come il clima sia cambiato altre volte nel corso dei secoli”. Niente origine umana della crisi climatica, insomma, non a caso “durante il lockdown l’inquinamento in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Riconoscere il cambiamento climatico ma boicottare le misure per ridurlo è schizofrenia - Th3Triipz : @1intollerante @federico_rivi Per far avvenire il cambiamento del sistema, anche la società deve riconoscere le car… - ArkadiuszArake1 : Avere delle perplessità sul metodo d'azione degli attivisti contro il cambiamento climatico non significa non ricon… - TP_Italia : Teleperformance è orgogliosa di riconoscere le donne eccezionali che stanno guidando un cambiamento positivo. I pr… - StenoVolpe : @AleAmbrosiTW @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @FrancescoLollo1 @Donzelli @adolfo_urso @TommasoFoti @ManlioMessina… -

Israele, radiografia degli hooligan della 'Familia': braccio armato della destra 'golpista' Poco dopo, il gruppo ha annunciato un cambiamento di programma: 'Dopo innumerevoli richieste, ... Quelli de La Familia si sono fatti riconoscere nel mondo per aver fischiato il minuto di silenzio in ... 2023: LA GUERRA METEOROLOGICA COME CHIAVE DEL GRANDE RESET ... non vogliono sapere o non possono riconoscere cosa o chi è responsabile di questa 'tempesta' e ...parola tempesta a ciò che altri associano affettivamente alla parola d'ordine ideologica 'cambiamento ... Dead Ringers, Rachel Weisz sulla serie ispirata a Cronenberg: 'La più grande sfida della mia carriera' Professionalmente sono al massimo della loro carriera ." Il cambiamento più evidente della serie è ... Era importante che la serie fosse ambientata in un luogo realistico, che possiamo riconoscere. Sono ... Poco dopo, il gruppo ha annunciato undi programma: 'Dopo innumerevoli richieste, ... Quelli de La Familia si sono fattinel mondo per aver fischiato il minuto di silenzio in ...... non vogliono sapere o non possonocosa o chi è responsabile di questa 'tempesta' e ...parola tempesta a ciò che altri associano affettivamente alla parola d'ordine ideologica '...Professionalmente sono al massimo della loro carriera ." Ilpiù evidente della serie è ... Era importante che la serie fosse ambientata in un luogo realistico, che possiamo. Sono ... Riconoscere il cambiamento climatico ma boicottare le misure per ridurlo è schizofrenia Il Fatto Quotidiano