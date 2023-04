Riccione, divieto di fumo in spiaggia: ordinanza già in vigore (Di domenica 2 aprile 2023) La decisione di anticipare l'ordinanza 'Sotto gli ombrelloni ci sono i posaceneri - prosegue il primo cittadino di Riccione - , ma chi passeggia sulla battigia a volte getta le cicche delle sigarette ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 aprile 2023) La decisione di anticipare l''Sotto gli ombrelloni ci sono i posaceneri - prosegue il primo cittadino di- , ma chi passeggia sulla battigia a volte getta le cicche delle sigarette ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Si tratta di una delle novità più importanti dell'ordinanza balneare del Comune di #Riccione che entra in vigore… - SkyTG24 : Riccione, il divieto di fumo in spiaggia entra in vigore da oggi - radiosilvana : RT @prokofiev95: Ottimo ?? ?? #fumo - prokofiev95 : Ottimo ?? ?? #fumo - MediasetTgcom24 : Riccione, divieto di fumo in spiaggia: ordinanza già in vigore #Riccione #sigarette #fumo #2aprile -