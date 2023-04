Ribaltone Chelsea | dopo Tuchel salta anche Potter

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) E’ durata pochi mesi l’avventura di Grahamsulla panchina del. Il club di Londra,il ko di ieri in Premier League contro l’Aston Villa (0-2), ha deciso di esonerare l’ex allenatore del Brighton che a settembre 2022 era stato chiamato per sostituire Thomas. Non è ancora noto il successore del tecnico inglese ma i Blues dovranno decidere in fretta a chi affidare la panchina. Al momento la squadra è stata affidata a Bruno Saltor, ma la prossima settimana ilè atteso dalla doppia sfida di campionato con Liverpool (martedì 4) e Wolverhampton (sabato 8), mentre il 12 aprile è in programma la semifinale di andata contro il Real Madrid al “Bernabeu”. Foto: Lapresse