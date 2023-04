Riassunto e gol di Juventus-Hellas Verona (1-0) partita della 28ª giornata di Serie A (Di domenica 2 aprile 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 04/01/2023 alle 23:05 CEST Ai torinesi è bastato un gol di Moise Kean a inizio ripresa per conquistare i tre punti Gli uomini di Allegri mettono pressione su Roma e Milan, rispettivamente a tre e quattro punti L’orizzonte della Juventus, appunto quattro mesi dopo che una penalità di 15 punti ha oscurato la sua stagioneè ora più chiaro del previsto dopo a vittoria sull’Hellas Verona (1-0) che li mette a pieno titolo nella lotta per l’ingresso in Europa. JUV VEDERE FORMAZIONI Juventus Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (Kostic, 66?), Fagioli, Locatelli, Barrenechea (Miretti, 46?), De Sciglio; Milik (Vlahovic, 60?) e Kean (Di Maria, 60?). Hellas ... Leggi su justcalcio (Di domenica 2 aprile 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 04/01/2023 alle 23:05 CEST Ai torinesi è bastato un gol di Moise Kean a inizio ripresa per conquistare i tre punti Gli uomini di Allegri mettono pressione su Roma e Milan, rispettivamente a tre e quattro punti L’orizzonte, appunto quattro mesi dopo che una penalità di 15 punti ha oscurato la sua stagioneè ora più chiaro del previsto dopo a vittoria sull’(1-0) che li mette a pieno titolo nella lotta per l’ingresso in Europa. JUV VEDERE FORMAZIONISzczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (Kostic, 66?), Fagioli, Locatelli, Barrenechea (Miretti, 46?), De Sciglio; Milik (Vlahovic, 60?) e Kean (Di Maria, 60?)....

