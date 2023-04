Retegui | il graffio della Tigre | gol vittoria in pieno recupero

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 aprile 2023) Mateocontinua a segnare, di ritorno con la maglia dell’Italia in Argentina, l’attaccante ha segnato un gol importantissimo per il suoMateocontinua a segnare, di ritorno con la maglia dell’Italia in Argentina, l’attaccante ha segnato un gol importantissimo per il suo. Al 100esimo minuto, ovvero al decimo diha trovato la rete del 2-1 contro il Lanus. Gol, via la maglia e ammonizione ma poco importa perché ill’ha messo, ancora una volta. L'articolo proviene da Calcio News 24.