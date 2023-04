Resta con me | anticipazioni ultima puntata | trama episodi lunedì 3 aprile 2023

(Di domenica 2 aprile 2023) Ultimo appuntamento concon me. Attesissimo finale di stagione per la fiction che vede Francesco Arca nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri:va infatti in onda l’della serie e sale l’attesa per capire come finirà la storia. E allora, in attesa di sintonizzarci tutti su Rai 1 (rigorosamente in prima serata), ecco tutte le. Cosa è successo nelladi domenica 2della serie con Francesco Arca Prima però, come sempre, facciamo il punto sullae vediamo cosa è successo nelladel 2. Negli(quella trasmessa è stata la settima) al porto è stato ritrovato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Sulla giustizia una costante dei 5S è essere giustizialisti solo con gli altri. ?@c_appendino? è condannata per omi… - mirkonicolino : (#GdS) #Pirlo: '#Juventus? Con il club i rapporti sono buoni. Sento alcuni dei dirigenti rimasti e ho anche visto A… - repubblica : Una cena con alcuni dei più grandi protagonisti dell'epoca, seduti insieme a un tavolo di un ristorante di Trasteve… - commentandovi : io che ne parlo con le mie amiche che non seguono i #donnalisi e ovviamente sbaglio data perché ormai, dopo 6 mesi,… - Artistik333 : Obsessions -

la Carta Nazionale Giovani è possibile, per gli under, 35 usufruire di sconti, come detto, ...Cosa aspetti Non tiche approfittare dell'opportunità che ti offrono le nostre istituzioni: il ...E' la sesta sconfitta per Sinner, in altrettanti confronti direttiMedvedev, che segue quella ... Fogniniquindi l'unico tennista italiano ad aver trionfato in un 1000 dalla nascita di questa ...Poco dopo sale in cattedra ancora Ravagliauna doppia parata sul tiro dalla distanza di Zalewski e sul tentativo successivo di Pellegrini. Al 52 la Sampdoriain 10. Murillo, già ammonito ...

Resta con me: le anticipazioni sulla puntata di stasera, domenica 2 aprile La Gazzetta dello Sport

La Corte dei Conti dichiara non candidabile per 10 anni l'ex sindaco Enzo Bianco. Resta acceso il confronto nel centrodestra che non ha ancora trovato un candidato unitario ...Il punto guadagnato consente ai padroni di casa di legittimare il titolo conquistato con largo anticipo, mentre costa agli ospiti l’aggancio della Nuova Lanzese al secondo posto. La distanza tra ...