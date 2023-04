Resta con me | anticipazioni 3 aprile | Alessandro dovrà rinunciare a Diego

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 2 aprile 2023) L’appuntamento concon me sta per volgere definitivamente al termine. La Serie Tv targata Rai 1 con protagonista Francesco Arca andrà in onda con l’ottavo ed ultimo episodio stagionale lunedì 3, ovviamente sempre in prima serata. L’ultima puntata vedrà l’attenzione focalizzarsi sul piccolo, per lui la situazione riguardante l’affidamento prenderà una piega del tutto inaspettata. Facciamo insieme il punto della situazione, entrando maggiormente nei dettagli.con me,finirà nei guai Gli spoiler inerenti all’ultima puntata dicon me, fanno sapere che il piccoloin seguito al colpo d’arma da fuoco sparato contro Terek rischierà di finire nei guai,cercherà di eliminare ogni prova tangibile, ma il suo ...