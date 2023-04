Renzi alla maratona di Milano: “Bellissima sfida” (Di domenica 2 aprile 2023) Milano – “Finire una maratona è una Bellissima sfida innanzitutto con te stesso. Rimettersi in gioco ogni giorno è l’avventura più bella della vita. Sono felice di aver chiuso la maratona di Milano in 3h58. Grazie a Paolo e a chi mi ha dato una mano, anche semplicemente con un “Non mollare”. Vi voglio bene, alla prossima sfida”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 2 aprile 2023)– “Finire unaè unainnanzitutto con te stesso. Rimettersi in gioco ogni giorno è l’avventura più bella della vita. Sono felice di aver chiuso ladiin 3h58. Grazie a Paolo e a chi mi ha dato una mano, anche semplicemente con un “Non mollare”. Vi voglio bene,prossima”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva, Matteo. L'articolo L'Opinionista.

