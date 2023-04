Reggio Emilia è viva: Scafati si arrende all'over time (Di domenica 2 aprile 2023) Scafati si arrende dopo un supplementare. Reggio Emilia ringrazia Reuvers e Olisevicius e crede ancora nella salvezza. Guarda gli ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 2 aprile 2023)sidopo un supplementare.ringrazia Reuvers e Olisevicius e crede ancora nella salvezza. Guarda gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agente_Lisa : Che cosa non faremmo per rendere felici i bambini? Un piccolo gesto per noi, vuol dire tantissimo per loro e a volt… - NavigatoreIt : RT @itsmeback_: TUTTO VIENE A GALLA Voi avete capito quel che succedeva a Bibbiano (Reggio Emilia)? Avete capito che portavano via i figli… - M1kM3n : RT @itsmeback_: TUTTO VIENE A GALLA Voi avete capito quel che succedeva a Bibbiano (Reggio Emilia)? Avete capito che portavano via i figli… - telisawk : presto anche Reggio Emilia e parmaa - sxa_gio : RT @itsmeback_: TUTTO VIENE A GALLA Voi avete capito quel che succedeva a Bibbiano (Reggio Emilia)? Avete capito che portavano via i figli… -