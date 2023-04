Red Canzian | chi è la moglie Beatrice Niederwieser | età | lavoro | figli | vita privata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 aprile 2023) I Pooh e Red, un binomio che ha fatto la storia della musica italiana. Nelle scorse settimane, dopo averli rivisti sul palco dell’Ariston, su Rai 1 è andato in onda un documentario sui Pooh, dal titolo ‘Un attimo ancora’, un docu-film che ha ripercorso la, i successi e le grandi stagioni della più amata band italiana. Tra i protagonisti, ovviamente, anche Redche oggi sarà presente a Domenica In da Mara Venier. Ma, in attesa di vederlo in studio, cosa sappiamo sulla sua? Ecco tutte le informazioni in questo articolo! View this post onA post shared by RedOfficial (@redofficial) Cosa sappiamo su, ladi Red ...