Real ne fa sei al Valladolid e Benzema sigla tripletta del record

(Di domenica 2 aprile 2023) Altro traguardo raggiunto dal Pallone d'Oro, che supera ex calciatori del calibro di Di Stéfano e Raúl

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Real scatenato! Sei gol al Valladolid con tripletta di #Benzema in 7 minuti #Liga - ETGazzetta : #Real scatenato! Sei gol al Valladolid con tripletta di #Benzema in 7 minuti #Liga - Real_pasquale_ : RT @Patrizi71281116: Questo tuo sguardo sognante mi riporta alla bellezza che hai dentro cara @MarroneEmma . Sei proprio speciale https://t… - GagliaCapitano : @__SSam__7 Tra un po' supereremo il Real, ma cosa sei Salmone! - candem_is_real_ : RT @69Fenice: Io adoro le stelle e la notte, ma tu sei il canto del mio mattino (Alda Merini ) Günaydinnn ?? #CANEDEMETUNICAREALTA?????… -

... la squadra giallorossa inminuti chiude la pratica Sampdoria. Riaggancia il treno Champions ...45 Fenerbahçe - algiris 87 - 79 19:00 Monaco - Valencia 90 - 79 19:00 Virtus Bologna -Madrid 79 -...In pieno periodo di ramadan, l'attaccante è sceso in campo da titolare nella sfida traMadrid e Valladolid conclusasi su risultato tondo di 6 - 0. Il francese si è reso protagonista di una ...Barcellona e Chelsea sono avvisati: il Madrid è entrato nel letale mood primaverile, condotto nella sua stagione preferita dal capitano Karim Benzema. Che in questo pomeriggio assolato ha segnato una ...

Real scatenato! Sei gol al Valladolid con tripletta di Benzema in 7 minuti La Gazzetta dello Sport

Il Real Madrid, in caso di addio di Ancelotti, avrebbe già scelto il sostituto per la panchina dei blancos. In pole Mauricio Pochettino ...