Re Carlo e William onorano Elisabetta II | il gesto green che piace agli inglesi

(Di domenica 2 aprile 2023) Reè da sempre vicino alle tematiche ambientaliste, e ha incontrato capi di Stato di tutto il mondo, quando era ancora Principe, per discutere delle misure necessarie contro inquinamento, disboscamento ed estinzione di specie rare. Ora che ha preso il posto di sua madre, la ReginaII, ha voluto portare a termine, insieme al Principe, una iniziativa che avevano iniziato insieme: la Queen’sCanopy, che ha permesso, in due anni, di piantare ben tre milioni di alberi nel Regno Unito. Refesteggia i 3 milioni di alberi piantati “Grazie di cuore” sono state le parole commosse di Reper tutti quei cittadini britannici che hanno reso possibile piantare, su tutto il territorio nazionale, tre milioni di alberi, dal 2021 ad oggi. Infatti, attraverso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Rose Hanbury, la marchesa 'rivale di Kate', entra ufficialmente a corte per volere di Re Carlo: chi è - GiornaleVicenza : Il giornalista Antonio Caprarica domani sarà a Valdagno per presentare il suo ultimo libro - gianninastar14 : @Giancar00316273 No, no. Io lo dico a Re Carlo che le ha sbagliate tutte. Camilla doveva sposarla subito e lasciare… - infoitcultura : Kate Middleton, la presunta amante di William favorita anche da Re Carlo - infoitcultura : Kate Middleton furiosa, la marchesa Rose Hanbury (presunta ex amante di William) entra ufficialmente a Corte per vo… -

... sono inoltre presentate ulteriori opere dedicate a Her Majesty The Queen, a ReIII, il nuovo ... sogno e visione, consegna al pubblico un'inedita rivisitazione del matrimonio reale die ...... - Il principe Harry (ancora) contro la famiglia: "Mi hanno hackerato il telefono e a corte lo sapevano" - Harry non incontrerà nénédurante il suo soggiorno a Londra (e non per sua ...Colpa di Reche ha nominato Lord - In - Waiting il marchese Cholmondeley, 62enne marito di ... di cui in passato si era vociferato per un presunto flirt con il principe. I tabloid ne ...

Harry non incontrerà né William né Carlo durante il suo soggiorno a Londra (e non per sua scelta) Vanity Fair Italia

William e re Carlo hanno piantato un albero in un luogo speciale, mentre il progetto di Sua Maestà, Green Canopy, si conclude con tre milioni di alberi piantati in tutto il Regno Unito. In suo onore ...Un evento che per volontà di Carlo III sarà un grande summit informale di sovrani e capi di stato globali. Pure il premier repubblicano d’Australia annuncia che ci sarà ...