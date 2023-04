Raid in Siria | Netanyahu riapre un fronte di guerra per placare quello interno

(Di domenica 2 aprile 2023) Per distrarre l'attenzione dalla protesta popolare che da oltre te mesi sta infiammando Israele, non c'è niente di meglio per un primo ministro alle corde, del rispolverare la minaccia estera, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiordellisiFran : RT @globalistIT: - paoloNPI : RT @globalistIT: - alesSarda2908 : RT @globalistIT: - globalistIT : - amanda98735991 : Basta un titolo per capire il giornale per chi lavora!Feriti da ci? Terzo raid di chi gran cornuti? Siria: 5 soldat… -

...da Teheran per rifornire di sistemi d'arma Hezbollah e gli stessi pasdaran presenti in. Poco ... il mese scorso, unha ucciso 15 persone in un distretto di Damasco. Quanto accaduto negli ...... ha preso di mira diversi obiettivi nella città di Homs e nelle aree circostanti, nella... Oltre ai due combattenti filoiraniani, la cui nazionalità è tuttora sconosciuta, ilaereo ha causato ...Il terzo attacco inin più di tre giorni, dopo che la capitale Damasco è stata presa di mira per due notti consecutive,il 30 e il 31 marzo, daaerei attribuiti da Da masco a Israele. "Oggi ...

Siria: 5 soldati feriti nel terzo raid in pochi giorni - Ultima Ora Agenzia ANSA

SIRIA - Cinque soldati siriani sono rimasti feriti dopo la mezzanotte ora locale in un attacco aereo attribuito a Israele vicino a Homs, nella Siria centrale. Il terzo attacco in Siria in più di tre g ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...