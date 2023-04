Ragazze elettriche, Toheeb Jimoh: "I social media sono come il Potere, gli effetti dipendono da chi li usa" (Di domenica 2 aprile 2023) Toheeb Jimoh, interprete di Tunde in Ragazze elettriche, ha rivelato la preparazione per il suo personaggio e l'esperienza su un set tutto al femminile per la serie disponibile su Prime Video dal 31 marzo. In una serie dominata dalla presenza del femminile a ogni livello, Toheeb Jimoh possiede sufficiente autostima per sentirsi a suo agio nonostante tutto. In Ragazze elettriche, l'attore londinese di origini nigeriane interpreta Tunde, affascinante e intraprendente aspirante giornalista che persegue il sogno di raccontare il mondo attraverso i suoi occhi. E come Tunde, anche Toheeb Jimoh conosce bene la Nigeria, dove ha trascorso parte dell'infanzia e adolescenza. La Nigeria è una delle numerose ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 aprile 2023), interprete di Tunde in, ha rivelato la preparazione per il suo personaggio e l'esperienza su un set tutto al femminile per la serie disponibile su Prime Video dal 31 marzo. In una serie dominata dalla presenza del femminile a ogni livello,possiede sufficiente autostima per sentirsi a suo agio nonostante tutto. In, l'attore londinese di origini nigeriane interpreta Tunde, affascinante e intraprendente aspirante giornalista che persegue il sogno di raccontare il mondo attraverso i suoi occhi. ETunde, ancheconosce bene la Nigeria, dove ha trascorso parte dell'infanzia e adolescenza. La Nigeria è una delle numerose ...

