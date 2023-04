Quasi sempre associato all’infanzia, l’autismo è un disturbo che permane nel corso della vita. Molte persone ricevono infatti una diagnosi solo da adulti. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, una psicoterapeuta ci ha aiutato a far luce sul tema (Di domenica 2 aprile 2023) Il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo. Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, questa ricorrenza rappresenta un’occasione importante per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone affette da ASD e sensibilizzare alla comprensione e accettazione delle neurodiversità. Sull’autismo infatti sono ancora molti i falsi miti da sfatare. Uno su tutti: la convinzione che si tratti di un disturbo molto raro, diagnosticato solo durante l’infanzia. Autismo: 10 cose da sapere ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 aprile 2023) Il 2 aprile si celebra lasul. Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, questa ricorrenza rappresenta un’importante per richiamare l’attenzione sui diritti delleaffette da ASD e sensibilizzare alla comprensione e accettazione delle neurodiversità. Sulsono ancora molti i falsi miti da sfatare. Uno su tutti: la convinzione che si tratti di unmolto raro, diagnosticatodurante l’infanzia. Autismo: 10 cose da sapere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : ... mi darebbe nel caso tranquillità e forza per andare avanti in questo lavoro di denuncia in cui alla fine ti rit… - carlettolechair : @FRAXCHARLES Poi quasi sempre c’è Stroll in mezzo… - AleCaruso87 : RT @susymadfer: Auguri ad un uomo, bello, forte, sincero e che ha tanto da dare. Sei un'anima bella, sei gentile, quasi un uomo di altri te… - Cavalier_IT : @mindtapes Allora sono loro che detengono quasi tutti i BITCOIN. Parlano sempre di BALENE i crypto influencer. #BTC - giovmin77 : Come sempre un passo avanti agli altri,quasi quasi mi candido per condurre qualche programma. -