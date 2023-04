Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner a Miami? Montepremi e cifre con la Finale (Di domenica 2 aprile 2023) Jannik Sinner non è riuscito nell’impresa di battere Daniil Medvedev nella Finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano, che in semiFinale aveva avuto la meglio su Carlos Alcaraz, ha tenuto testa al russo soltanto fino al 5-5 del primo set, cedendo poi sulla lunga distanza anche a causa di una condizione fisica non impeccabile dopo la maratona disputata nel turno precedente un paio di giorni fa. Jannik Sinner, che da domani sarà il numero 9 del mondo (in caso di vittoria odierna sarebbe balzato al nono posto del ranking ATP), archivia la trasferta sul cemento statunitense con la semiFinale a Indian Wells e la Finale di Miami. Ora giocherà sulla terra battuta, superficie particolarmente amata e su cui potrà ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)non è riuscito nell’impresa di battere Daniil Medvedev nelladel Masters 1000 di. Il tennista italiano, che in semiaveva avuto la meglio su Carlos Alcaraz, ha tenuto testa al russo soltanto fino al 5-5 del primo set, cedendo poi sulla lunga distanza anche a causa di una condizione fisica non impeccabile dopo la maratona disputata nel turno precedente un paio di giorni fa., che da domani sarà il numero 9 del mondo (in caso di vittoria odierna sarebbe balzato al nono posto del ranking ATP), archivia la trasferta sul cemento statunitense con la semia Indian Wells e ladi. Ora giocherà sulla terra battuta, superficie particolarmente amata e su cui potrà ...

