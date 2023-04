Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nel ranking ATP: la posizione finale dopo Miami (Di domenica 2 aprile 2023) A distanza di due anni Jannik Sinner è tornato in finale nel torneo ATP Masters 1000 di Miami, venendo però nuovamente sconfitto nell’ultimo atto: l’azzurro, che nel 2021 si era arreso al polacco Hubert Hurkacz, oggi è stato fermato dal russo Daniil Medvedev. Sinner aveva raggiunto i quarti di finale lo scorso anno e dunque nel ranking ATP scarterà nell’aggiornamento di domani, lunedì 3 aprile, 180 punti, a fronte dei 600 che incasserà, dunque con un saldo positivo di 420 punti, che lo proietteranno dai 2925 del 20 marzo a quota 3345. Tradotto in termini di posizioni, ciò significa che domani l’azzurro eguaglierà il proprio best ranking, riportandosi al 9° posto rispetto all’11° dello scorso aggiornamento, ma soprattutto sarà distante ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) A distanza di due anniè tornato innel torneo ATP Masters 1000 di, venendo però nuovamente sconfitto nell’ultimo atto: l’azzurro, che nel 2021 si era arreso al polacco Hubert Hurkacz, oggi è stato fermato dal russo Daniil Medvedev.aveva raggiunto i quarti dilo scorso anno e dunque nelATP scarterà nell’aggiornamento di domani, lunedì 3 aprile, 180 punti, a fronte dei 600 che incasserà, dunque con un saldo positivo di 420 punti, che lo proietteranno dai 2925 del 20 marzo a quota 3345. Tradotto in termini di, ciò significa che domani l’azzurro eguaglierà il proprio best, riportandosi al 9° posto rispetto all’11° dello scorso aggiornamento, ma soprattutto sarà distante ...

