Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei: inizia la stagione sul rosso

Jannik Sinner ha perso la Finale del Masters 1000, venendo sconfitto da Daniil Medvedev in due rapidi set. Il tennista italiano non è riuscito nell'impresa di battere il russo, dopo che in semifinale aveva firmato un'autentica magia contro Carlos Alcaraz. L'altoatesino si è arreso nell'atto conclusivo sul cemento statunitense per la seconda volta, dopo che due anni fa dovette cedere al cospetto del polacco Hubert Hurkacz. Il 21enne tornerà a casa dopo aver disputato la semifinale a Indian Wells e la finale odierna, compiendo un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di crescita. Adesso inizierà la stagione sulla terra rossa, superficie prediletta da parte del nostro portacolori. Jannik Sinner tornerà in campo tra una settimana, in occasione del Masters 1000 di Montecarlo che andrà in scena nel ...

