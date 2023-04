"Qualcosa di micidiale": retroscena-Sinner, ecco cosa ha ribaltato la sua carriera (Di domenica 2 aprile 2023) Qui si rischia di scadere nel banale, nell'ovvio, nel retorico. Lo faremo. Jannik Sinner l'altra notte ha fatto la differenza: mentale, fisica, generale. Ha battuto un giocatore più forte di lui, Carlitos Alcaraz spagnolo di 19 anni che si alterna tra il primo e secondo posto del ranking Atp - e lo ha fatto dopo tre ore di spettacolo purissimo, una roba da spellarsi le mani. E, infatti, il pubblico dell'Hard Rock di Miami si è spellato le mani e ha osannato entrambi. Oggi il 21enne altoatesino giocherà la finale dell'Atp 1000 (la seconda da queste parti) contro un altro fenomeno, Medvedev, il russo che lo ha sempre battuto e magari lo batterà ancora, ma non è questo il punto. Il punto è che siamo al definitivo salto di qualità di un talento che a un bel punto ha scelto di abbandonare la categoria “Promessa” e ha scelto di invadere quella di “Certezza”. Lo ha fatto col ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Qui si rischia di scadere nel banale, nell'ovvio, nel retorico. Lo faremo. Jannikl'altra notte ha fatto la differenza: mentale, fisica, generale. Ha battuto un giocatore più forte di lui, Carlitos Alcaraz spagnolo di 19 anni che si alterna tra il primo e secondo posto del ranking Atp - e lo ha fatto dopo tre ore di spettacolo purissimo, una roba da spellarsi le mani. E, infatti, il pubblico dell'Hard Rock di Miami si è spellato le mani e ha osannato entrambi. Oggi il 21enne altoatesino giocherà la finale dell'Atp 1000 (la seconda da queste parti) contro un altro fenomeno, Medvedev, il russo che lo ha sempre battuto e magari lo batterà ancora, ma non è questo il punto. Il punto è che siamo al definitivo salto di qualità di un talento che a un bel punto ha scelto di abbandonare la categoria “Promessa” e ha scelto di invadere quella di “Certezza”. Lo ha fatto col ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Barbaga3Gaetano : RT @frati_fulvio: @bravimabasta La Meloni raggruppa in se’ una smisurata ambizione ed un’incompetenza abissale: ognuna di esse sarebbe già… - IsabellaDeiana7 : RT @frati_fulvio: @bravimabasta La Meloni raggruppa in se’ una smisurata ambizione ed un’incompetenza abissale: ognuna di esse sarebbe già… - frati_fulvio : RT @frati_fulvio: @serenel14278447 La Meloni raggruppa in se’ una smisurata ambizione ed un’incompetenza abissale: ognuna di esse sarebbe g… - ReBerengario : RT @frati_fulvio: @serenel14278447 La Meloni raggruppa in se’ una smisurata ambizione ed un’incompetenza abissale: ognuna di esse sarebbe g… - Presidente_SP : RT @frati_fulvio: @serenel14278447 La Meloni raggruppa in se’ una smisurata ambizione ed un’incompetenza abissale: ognuna di esse sarebbe g… -

Il bagno nell'acqua gelida è uno stile di vita ...novembre 2018 quando mi buttai in un fiume delle Ardenne come rimedio contro un hangover micidiale. ... una sensazione di benessere stupefacente, nel senso che sembra di essersi fatti di qualcosa. Il ... Serie B: I Blacks ospitano San Minato per il primo match point playoff Ne sanno qualcosa proprio i Blacks sconfitti 80 - 76 all'andata al termine di un match che sembrava ... micidiale soprattutto nel tiro da tre punti, seguito dalle ali\pivot Luca Tozzi (12.5) e ... A Melbourne Alonso prova a sognare mentre Ferrari mostra cenni di risveglio - FormulaPassion.it ... la RB19 ha già un'efficienza aerodinamica incredibile , ma con il DRS aperto diventa qualcosa di ancor più micidiale e su un tracciato con il record di quattro zone di utilizzo dell'ala mobile l'... ...novembre 2018 quando mi buttai in un fiume delle Ardenne come rimedio contro un hangover. ... una sensazione di benessere stupefacente, nel senso che sembra di essersi fatti di. Il ...Ne sannoproprio i Blacks sconfitti 80 - 76 all'andata al termine di un match che sembrava ...soprattutto nel tiro da tre punti, seguito dalle ali\pivot Luca Tozzi (12.5) e ...... la RB19 ha già un'efficienza aerodinamica incredibile , ma con il DRS aperto diventadi ancor piùe su un tracciato con il record di quattro zone di utilizzo dell'ala mobile l'... Jannik Sinner, "qualcosa di micidiale": retroscena, cosa gli ribalta la carriera Liberoquotidiano.it