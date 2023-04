Puglia, maltempo: allerta temporali per barese, tarantino e Salento e vento fino a burrasca per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 2 aprile 2023) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità dalle 8 di don, 3 aprile, per dodici ore: si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie suisettori meridionali della Puglia.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore: si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali.” Rischio: codice giallo, livello di allerta, per l’intera regione. L'articolo Puglia, maltempo: ... Leggi su noinotizie (Di domenica 2 aprile 2023) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo con validità dalle 8 di don, 3 aprile, per dodici ore: si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie suisettori meridionali della.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore: si prevedono “venti da forti adai quadranti settentrionali.” Rischio: codice giallo, livello di, per. L'articolo: ...

