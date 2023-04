Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per la zona occidentale della regione Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 2 aprile 2023) L’immagine di home page, da tweet del dipartimento della Protezione civile, da riferimento alle zone di allerta maltempo in Italia oggi. Si tratta di otto regioni. Per la Puglia il dipartimento della Protezione civile ha diffuso il messaggio di allerta con validità dalle 8 per dodici ore: si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 2 aprile 2023) L’immagine di home page, da tweet del dipartimento, da riferimento alle zone diin Italia oggi. Si tratta di otto regioni. Per lail dipartimentoha diffuso il messaggio dicon validità dalle 8 per dodici ore: si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte. L'articolo, ...

