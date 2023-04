PSG ko in casa | Messi e Donnarumma sommersi dai fischi

(Di domenica 2 aprile 2023) E’ un brutto periodo per il PSG. In una stagione che rischia di diventare ai limiti del tragico, al livello sportivo, la sconfitta contro il Lione potrebbe gettare nella stanza dei fantasmi gli uomini di Galtier, con Lens e Marsiglia che sognano l’aggancio. Entrambi i club, infatti, inseguono a -6. I tifosi del PSG hanno deciso di puntare il dito contro due giocatori simbolo di questo PSG: ossia Gigioe Lionel. Il portiere italiano aveva combinato un grande guaio sempre per un’impostazione dal basso che non ha portato mai grandissime lodi per l’ex Milan. Al 39esimo, dopo aver controllato male un pallone,ha provocato un rigore falciando Alexandre Lacazette. Il cartellino da parte dell’arbitro è stato solo un giallo e dal dischetto il capitano del Lione ha colpito il palo. Per quanto riguarda, invece, i ...

Gli highlights e i gol di- Lione 0 - 1 , sfida valevole per la ventinovesima giornata di Ligue 1 2022/2023. Sconfitta pesante per Messi, Mbappé e compagni, che davanti al pubblico disi fanno sorprendere da un Lione

Il Paris Saint-Germain è stato battuto in casa, per la seconda volta consecutiva, dal Lione (1-0) in una serata in cui nulla ha funzionato, dalla difesa a Lionel Messi, fischiato già al momento della ...