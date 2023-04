Protezione civile, allerta meteo da domani per vento forte e mare agitato (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato sull’intero territorio regionale. Si prevedono infatti a partire dalle 6 di domanimattina, lunedì 3 aprile e fino alle 9 di martedì 4 aprile, venti forti nord-orientali con raffiche. mare agitato o localmente molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte, con possibili mareggiate. Si raccomanda ai Sindaci e alle autorità competenti di attivare sui rispettivi territori tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi e, in particolare, di voler monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Regione Campania ha emanato un avviso dipersull’intero territorio regionale. Si prevedono infatti a partire dalle 6 dimattina, lunedì 3 aprile e fino alle 9 di martedì 4 aprile, venti forti nord-orientali con raffiche.o localmente molto, soprattutto lungo le coste esposte, con possibiliggiate. Si raccomanda ai Sindaci e alle autorità competenti di attivare sui rispettivi territori tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi e, in particolare, di voler monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e ...

