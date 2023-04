Protesta ultras, paura nei minuti finali di Napoli-Milan: si infiamma la Curva B (Di domenica 2 aprile 2023) Serata da dimenticare per il Napoli. Gli azzurri sono crollati sotto i colpi del Milan, capitolando in una nettissima sconfitta. Ma le cose non sono andate male solo sul campo, ma anche sugli spalti. Le proteste in Curva B sono sfociati in scontri dove alcuni tifosi sono stati colpiti con cinture. Causa dei contrasti, la scelta degli ultras di assistere al match di spalle al campo, non condivisa dagli altri tifosi. Le tensioni sono proseguite nel corso della serata. Fumogeni in Curva B paura in Curva B: il racconto Verso la fine del match, sono stati infatti accesi tantissimi fumogeni in Curva B, con il fumo e le fiamme che hanno invaso larga parte del settore. Alcuni di questi fumogeni, sono stati addirittura caduti sulle teste dei tifosi ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 aprile 2023) Serata da dimenticare per il. Gli azzurri sono crollati sotto i colpi del, capitolando in una nettissima sconfitta. Ma le cose non sono andate male solo sul campo, ma anche sugli spalti. Le proteste inB sono sfociati in scontri dove alcuni tifosi sono stati colpiti con cinture. Causa dei contrasti, la scelta deglidi assistere al match di spalle al campo, non condivisa dagli altri tifosi. Le tensioni sono proseguite nel corso della serata. Fumogeni ininB: il racconto Verso la fine del match, sono stati infatti accesi tantissimi fumogeni inB, con il fumo e le fiamme che hanno invaso larga parte del settore. Alcuni di questi fumogeni, sono stati addirittura caduti sulle teste dei tifosi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yavonz15 : Vorrei capire, senza considerare la sconfitta che ovviamente non è colpa loro, ma con sta protesta, gli ultras, a c… - CharlotteHeyw : RT @PolliceAzzurro: Dopo la protesta #Ultras di oggi, il #Napoli di #DeLaurentiis passerà dall'essere ricordato come il più forte di sempre… - lady_alucard_ : RT @ndr_eee: A Napoli le curve sono in mano ai criminali, chest'è e se qualcuno si offende pace. Quello che fanno gli ultras a Napoli non… - universosrn : RT @ndr_eee: A Napoli le curve sono in mano ai criminali, chest'è e se qualcuno si offende pace. Quello che fanno gli ultras a Napoli non… - FNSBlog : RT @ndr_eee: A Napoli le curve sono in mano ai criminali, chest'è e se qualcuno si offende pace. Quello che fanno gli ultras a Napoli non… -