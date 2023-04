Probabili formazioni Spezia-Salernitana: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Out Nzola, Reca e Mazzocchi infortunati (Di domenica 2 aprile 2023) Quartultima contro quintultima, per il più classico degli scontri diretti per la salvezza. Si disputa oggi allo stadio “Picco” la sfida tra Spezia e Salernitana (fischio d’inizio ore 15, arbitra Daniele Orsato di Schio), valida per il 28esimo turno di Serie A. Un match delicato e importantissimo per entrambe le squadre, a caccia di una vittoria che rappresenterebbe un grande passo avanti verso il loro obiettivo stagionale. Con 11 gare da giocare da qui a giugno, infatti, la lotta salvezza è ancora aperta. La squadra da tenere d’occhio è il Verona, terzultimo, che ad oggi sarebbe retrocesso insieme a Sampdoria e Cremonese. Gli scaligeri hanno 19 punti, 5 in meno dello Spezia di Leonardo Semplici e 8 di Salernitana e Lecce. Ma il calendario della 28esima giornata vede la formazione di Zaffaroni e Bocchetti di scena a ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Quartultima contro quintultima, per il più classico degli scontri diretti per la salvezza. Si disputa oggi allo stadio “Picco” la sfida tra(fischio d’inizio ore 15, arbitra Daniele Orsato di Schio), valida per il 28esimo turno di Serie A. Un match delicato e importantissimo per entrambe le squadre, a caccia di una vittoria che rappresenterebbe un grande passo avanti verso il loro obiettivo stagionale. Con 11 gare da giocare da qui a giugno, infatti, la lotta salvezza è ancora aperta. La squadra da tenere d’occhio è il Verona, terzultimo, che ad oggi sarebbe retrocesso insieme a Sampdoria e Cremonese. Gli scaligeri hanno 19 punti, 5 in meno dellodi Leonardo Semplici e 8 die Lecce. Ma il calendario della 28esima giornata vede la formazione di Zaffaroni e Bocchetti di scena a ...

