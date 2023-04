Pro Patria-Pordenone oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di domenica 2 aprile 2023) La, l’, latv e lodi Pro, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono in dodicesima posizione, ma sono reduci da ben 8 gare senza vittorie: 3 pareggi e ben 5 sconfitte. La formazione ospite, invece, è al secondo posto, ed ha vinto 2 delle ultime 3 gare, con in mezzo però una sconfitta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 2 aprile alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Dazn. Eleven Sports e su Dazn. La garà sarà visibile anche inGol su Sky Sport 253 e insu NOW con telecronaca di Giovanni Cristiano. SITO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JackStrippo : @alvarosburato CRESCIUTO A PANE E PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO CAPUT MUNDI - varesenews : La Pro Patria ospita il Pordenone, Vargas: “Dobbiamo invertire la rotta” - Ftbnews24 : #Aurora Pro Patria-Pordenone, il pronostico di Serie C: Ramarri favoriti, plausibile 2+Under 3,5 #Pordenone, Pronos… - chirpingsince88 : Pro libertate, pro familia, pro patria pugnabitis? - sabatinoc85 : @GoalItalia Rido…dopo la juve vai ad allenare il pro patria massimilià -

...- Cittadella LEGA14.30 Giugliano - Catanzaro Juventus Next Gen - FeralpiSalò Messina - Foggia Monopoli - Latina Monterosi - Picerno Novara - Pergolettese Padova - Sangiuliano City- ...... quella del Girone A il Pordenone in cerca di punti preziosi a Busto Arsizio contro la. Calcio in tv oggi 2 aprile 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 00.00 San Lorenzo -...Penultima gara casalinga per la, che allo Speroni di Busto Arsizio domenica 2 aprile, 14:30, affronterà la seconda della classe del Girone A , il Pordenone . La posta in palio è sempre la stessa, ma quando mancano ormai ...

La Pro Patria ospita il Pordenone, Vargas: "Dobbiamo invertire la rotta" varesenews.it

SAN VITTORE OLONA – Mentre la squadra principale perde colpi i ragazzini della Primavera 4 si laureano campioni, salendo dunque di categoria. Con due turni di anticipo i tigrottini si sono imposti sul ...Il pronostico del match della 35ª giornata di Serie C, in programma domenica 2 aprile alle ore 14:30, tra Aurora Pro Patria e Pordenone ...