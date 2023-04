Primato solitario per la Feldi Eboli | battuta la Napoli Futsal nel derby

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiTre punti, unvinto e il primo posto in classifica conquistato contro l’ormai ex capolista. Lasi regala una serata speciale, fatta di grinta, cuore e grande compattezza che hanno permesso ai ragazzi di Salvo Samperi di avere la meglio per 3-2 sui partenopei, guidati da un ‘totale’ capitan Dalcin decisivo in entrambe le fasi di gioco. Orfane della creatività di Borruto e Luizinho,non si risparmiano sin dai primi minuti di gara. Il primo a rendersi pericolo è Rafinha che serve un paio di assist ghiotti non sfruttati dai compagni. Sono i padroni di casa però a sbloccare la gara, grazie al capitano rossoblù Carlos Dalcin. L’estremo difensore dellasi ...