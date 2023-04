Prima Pagina IN Edicola: l’Inter sprofonda, decimo KO. Lukaku flop (Di domenica 2 aprile 2023) La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria Prima Pagina nella versione cartacea in Edicola. CORRIERE DELLO SPORT l’Inter sprofonda: 10 KO. Fiorentina da urlo. Terza sconfitta di fila per i nerazzurri (0-1): decide Bonaventura, Inzaghi sotto esame. «Bisogna lavorare di più, io per primo». E martedì la sfida di coppa con Max. TUTTOSPORT Lukaku flop, sprofondo Inzaghi: 3° KO di fila, fischi e alta tensione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT: 10 KO. Fiorentina da urlo. Terza sconfitta di fila per i nerazzurri (0-1): decide Bonaventura, Inzaghi sotto esame. «Bisogna lavorare di più, io per primo». E martedì la sfida di coppa con Max. TUTTOSPORT, sprofondo Inzaghi: 3° KO di fila, fischi e alta tensione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

