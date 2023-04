Prelievo bancomat e sportello: attenzione ai nuovi limiti, sanzioni e segnalazioni al fisco (Di domenica 2 aprile 2023) Prelevare al bancomat è un’operazione lecita, anche se esistono dei limiti da dover rispettare. Ecco a cosa bisogna prestare attenzione. Le regolamentazioni vengono imposte dalle banche e dalle normative per l’anticiclaggio. Un cliente della banca ha a disposizione diverse operazioni da poter compiere. Tra queste figura anche la possibilità di prelevare con il bancomat, prelevando soldi in contanti mediante uno sportello ATM. attenzione al Prelievo al bancomat- Iloverading.itQuest’ultima è un’operazione totalmente lecita, che non genera alcun rischio tanto meno reato perseguibile a livello penale o civile. Eppure i problemi sorgono lo stesso, considerando che effettuare un pagamento in contanti, dunque non tracciabile, viene associato alla possibilità ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 2 aprile 2023) Prelevare alè un’operazione lecita, anche se esistono deida dover rispettare. Ecco a cosa bisogna prestare. Le regolamentazioni vengono imposte dalle banche e dalle normative per l’anticiclaggio. Un cliente della banca ha a disposizione diverse operazioni da poter compiere. Tra queste figura anche la possibilità di prelevare con il, prelevando soldi in contanti mediante unoATM.alal- Iloverading.itQuest’ultima è un’operazione totalmente lecita, che non genera alcun rischio tanto meno reato perseguibile a livello penale o civile. Eppure i problemi sorgono lo stesso, considerando che effettuare un pagamento in contanti, dunque non tracciabile, viene associato alla possibilità ...

