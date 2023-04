Potter-Chelsea al capolinea | i Blues esonerano il tecnico

(Di domenica 2 aprile 2023) Secondo cambio al timone delche ha ufficializzato l’esonero delGraham, subentrato a settembre a Tuchel. Fatale la sconfitta subita nell’ultimo turno di Premier League contro l’Aston Villa. La squadra per il momento sarà affidata a Bruno Saltor, in attesa delle nomina del nuovo allenatore.LASCIA IL: IL COMUNICATO UFFICIALE L’ ormai exdeichiude la sua esperienza a Londra dopo 22 partite di Premier League, una di GA Cup, una di Coppa di Lega e 7 di Champions League, per un totale di 12 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. Lascià la squadra all’undicesimo posto e ai quarti di finale di Champions League dove affronterà il Real Madrid. Il club di Stamford Bridge ha cosi ufficializzato l’esonero del suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il Chelsea cambia ancora: esonerato Potter - mundodeportivo : ?? Graham Potter, destituido del Chelsea - sportface2016 : +++#Chelsea, ufficiale: esonerato il tecnico Graham #Potter, è già il secondo cambio in stagione+++#PremierLeague - albertomarti : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Il Chelsea cambia ancora: esonerato Potter - morenoAlmare : RT @ninersmessimale: Il Chelsea ha esonerato Potter. Che era stato ingaggiato 7 mesi fa, al posto di Tuchel, con un contratto quinquennale… -

'IlFC ha annunciato che Grahamha lasciato il club', sottolinea la società, precisando che sarà il suo assistente Bruno Saltor a subentrare ad interim. Il comunicato del club 'Il ...FALLIMENTO L'eraalva in archivio come un clamoroso fallimento. Per la nuova proprietà Blues, che aveva puntato sull'ex tecnico del Brighton per costruire un futuro vincente ...lascia il, dopo il ko di ieri contro l'Aston Villa, all'undicesimo posto in classifica, a ben 12 punti dal quarto posto. In Champions League, invece, i londinesi sono ancora in corsa ...

Chelsea: esonerato Potter, Saltor allenatore ad interim - Sportmediaset Sport Mediaset

Per il futuro il primo nome della lista è quello di Julian Nagelsmann, esonerato recentemente dal Bayern Monaco e accostato anche al Tottenham dopo l'addio di Conte.Il nuovo corso dei Blues di Boehly ed Eghbali regala un altro colpo di scena: via il tecnico prelevato a stagione in corso dal Brighton per sostituire Tuchel ...