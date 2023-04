Poste Italiane, nuove assunzioni per il ruolo di portalettere (Di domenica 2 aprile 2023) . nuove assunzione per i postini all’interno dell’azienda, con la stessa che ha aperto nuovi profili per le figure di “portalettere”. Le assunzioni sono rivolte a persone con diploma di maturità o laureate (senza punteggio minimo). Entro la fine del 2023, le Poste assumeranno anche altre figure per inserirle negli uffici postali o all’interno delle sedi della Posta. La proposta interesserà varie regioni d’Italia. Poste Italiane cerca nuovi portalettere Attualmente, queste sono le Regioni e le province che cercano nuovi portalettere da mettere sul campo: Lombardia: Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza; Veneto: Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo; Piemonte: Torino, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) .assunzione per i postini all’interno dell’azienda, con la stessa che ha aperto nuovi profili per le figure di “”. Lesono rivolte a persone con diploma di maturità o laureate (senza punteggio minimo). Entro la fine del 2023, leassumeranno anche altre figure per inserirle negli uffici postali o all’interno delle sedi della Posta. La proposta interesserà varie regioni d’Italia.cerca nuoviAttualmente, queste sono le Regioni e le province che cercano nuovida mettere sul campo: Lombardia: Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza; Veneto: Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo; Piemonte: Torino, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Poste Italiane, nuove assunzioni per il ruolo di portalettere - michelecarugi : @odilelly @AndreaLompio53 @l_angiolini Mai provato ad avere il rimborso per un'assicurata persa da Poste Italiane? Mission impossible. - 1BigFabrizio : RT @CislNazionale: #Postali: “Mai una categoria della Cisl aveva raggiunto una maggioranza così forte in una grande azienda italiana”: #Lui… - gabrillasarti2 : Mi chiedo con l' #IntelligenzaArtificiale quando la società sarà impegnata a svolgere i lavori che impiegati di ban… - AntoBaccaro : Ci sono tanti modi di fare pubblicità occulta. Ad esempio vestirsi dei colori dello sponsor #Poste Italiane. (Sì so… -