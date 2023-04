Polonia, profanato il monumento dedicato a San Giovanni Paolo II | FOTO (Di domenica 2 aprile 2023) Polonia, profanato il monumento dedicato a San Giovanni Paolo II FOTO Il monumento dedicato a Papa Giovanni Paolo II a Lodz, nel centro della Polonia, è stato profanato la notte scorsa nell’anniversario della sua morte. Lo rendono noto i media locali, precisando che il monumento, che si trova davanti alla cattedrale, è stato in parte imbrattato con della vernice rossa e gialla, mentre sul piedistallo è scritto in bianco “Maxima Culpa”, titolo del libro pubblicato di recente da un corrispondente olandese in Polonia, Ekke Overbeek, secondo il quale Karol Wojtyla da cardinale di Cracovia avrebbe coperto i preti della sua diocesi ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023)ila SanIIIla PapaII a Lodz, nel centro della, è statola notte scorsa nell’anniversario della sua morte. Lo rendono noto i media locali, precisando che il, che si trova davanti alla cattedrale, è stato in parte imbrattato con della vernice rossa e gialla, mentre sul piedistallo è scritto in bianco “Maxima Culpa”, titolo del libro pubblicato di recente da un corrispondente olandese in, Ekke Overbeek, secondo il quale Karol Wojtyla da cardinale di Cracovia avrebbe coperto i preti della sua diocesi ...

