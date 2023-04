Polonia: imbrattata la statua di Giovanni Paolo II nel giorno dell’anniversario della sua morte (Di domenica 2 aprile 2023) 2 aprile 2005 - 2 aprile 2023. Nel giorno dell’nniversario della morte di Papa Wojty?a, la statua a lui dedicata posta davanti alla cattedrale di Lodz, nel centro della Polonia è stata profanata con scritte e vernici colorate. Come riportano i media locali, il monumento è stato in parte imbrattato con della vernice rossa e gialla, mentre sul piedistallo è scritto in bianco 'Maxima Culpa', titolo del libro pubblicato di recente da un corrispondente olandese in Polonia, Ekke Overbeek, secondo il quale Wojty?a da cardinale di Cracovia avrebbe coperto i preti della sua diocesi colpevoli di abusi sessuali su minorenni. Leggi su panorama (Di domenica 2 aprile 2023) 2 aprile 2005 - 2 aprile 2023. Neldell’nniversariodi Papa Wojty?a, laa lui dedicata posta davanti alla cattedrale di Lodz, nel centroè stata profanata con scritte e vernici colorate. Come riportano i media locali, il monumento è stato in parte imbrattato convernice rossa e gialla, mentre sul piedistallo è scritto in bianco 'Maxima Culpa', titolo del libro pubblicato di recente da un corrispondente olandese in, Ekke Overbeek, secondo il quale Wojty?a da cardinale di Cracovia avrebbe coperto i pretisua diocesi colpevoli di abusi sessuali su minorenni.

