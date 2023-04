Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 2 aprile 2023) La terza classica del Monumento se la aggiudica Tadeycheale iscrive così per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro. Lo sloveno della Uae Emirates piazza la zampata decisiva sui muri del Kwaremont e Paterberg precedendo sul traguardo l’olandese Van der Poel e il danese Pedersen. : LA CRONACA Tadeyvince l’edizione numero 107 del, decimo successo personale dell’anno. La corsa è caratterizzata subito da una una serie di maxi cadute che creano non poche difficoltà al gruppo. In fuga vanno in otto: De Buyst, Hoole, Reinders, Colombo, Van Keirsbulick, Merlier, Houle e Rutsch, ai quali si aggiunge, a 100 km dall’arrivo, Matteo Trentin che ...